POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Fellbach: Unfallbeteiligte gesucht

Eine 30jährige Seat-Fahrerin parkte am Montag gegen 11.20 Uhr auf dem Parkgelände eines Elektrogeschäfts in der Bühlstraße ein und beschädigte dabei einen dort geparkten Pkw Opel. Während die Seat-Fahrerin nach dem Vorfall kurz umparkte, fuhr der Fahrer des Pkw Opel weg. Vermutlich hatte er den Unfallschaden an seinem Pkw noch nicht bemerkt. Dieser sollte sich nun zur Klärung des Unfallgeschehens bzw. zur Regulierung des Schadens mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Einbruch

Am Samstagabend wurde zwischen 22 Uhr und 23 Uhr in der Stuttgarter Straße in ein Geschäftshaus eingebrochen. Hierzu wurde von den Tätern ein Fenster aufgebrochen, sie auf diesem Wege ins Gebäude einstiegen. Aus den Räumlichkeiten eines Büros und einer Zahnarztpraxis wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2250 Euro. Wer zum Tatgeschehen weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Winterbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 58-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Montag gegen 12 Uhr die Ostlandstraße und übersah beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr einen Radfahrer. Er fuhr auf diesen auf, wobei der Biker stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden bleib gering.

Remshalden: Unfall auf B 29

Auf der B 29 in Richtung Aalen ereignete sich bei der Anschlussstelle Grundbach am Montag gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Fahrer eines BMW X3 wechselte auf die rechte Fahrspur und fuhr hierbei aus unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Pkw Mitsubishi hinten auf. An beiden Autos, die letztlich abgeschleppt wurden, entstand hierbei ein Totalschaden. Die Schadenhöhe beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 61-jährige Mitsubishi-Lenkerin wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt, blieben beim Unfall aber vermutlich unversehrt. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar.

