Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Pfefferspray führt zur Strafanzeige, Festnahme: Unterschlagung kostet über 2.800 Euro

Hamburg (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:50 Uhr machte sich eine 51-jährige ukrainische Staatsangehörige auf den Weg nach Warschau. Den als Handgepäck mitgeführten Trolley legte sie bei der Sicherheitskontrolle in die Gepäckwanne. Darin stellten die Luftsicherheitsassistenten jedoch etwas Verdächtiges fest. Die Bundespolizei wurde hinzugezogen und überprüfte das Gepäckstück genauer. Sie fanden darin ein Pfefferspray. Es wies weder ein Prüfzeichen noch den Hinweis auf, dass es zur Tierabwehr vorgesehen ist. Somit handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Reisende erhielt von der Bundespolizei eine Strafanzeige. Außerdem wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro erhoben. Zum Sachverhalt wollte sie sich nicht äußern. Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Anschließend konnte sie nach Polen weiterreisen.

Am Samstagabend schließlich ging es mit einer Festnahme weiter. Gegen 19:00 Uhr kam ein 47-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Pristina am Flughafen Hamburg an. Er stellte sich zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle an und wurde von den Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Fahndungsabfrage stellte sich heraus, dass der Mann seit Mai 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Unterschlagung gesucht wird. Laut Haftbefehl hatte er 120 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ hätte er für 96 Tage in Haft gehen müssen. Von der Geldstrafe hatte er jedoch erst einen Teil gezahlt, sodass nun noch 2.880 Euro zu zahlen waren. Der Mann konnte die geforderte Summe zahlen und weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell