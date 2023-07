BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme kostet über 1.600 Euro, selbstgebauter Schlagring führt zur Strafanzeige (FOTO)

Hamburg (ots) - Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr kam eine 27-jährige serbische Staatsangehörige mit einem Flug aus Belgrad am Hamburg Airport an. Sie wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle von der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Frau seit Februar 2021 von der Staatsanwaltschaft Heidelberg per Haftbefehl gesucht ...

