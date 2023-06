Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Freund zahlt Geldstrafe für Festgenommenen, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Samstagnachmittag wollte ein 41-jähriger dänischer Staatsangehöriger nach Istanbul fliegen. Gegen 17:00 Uhr wurde er zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle vorstellig und von der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit September 2016 von der Staatsanwaltschaft Landshut per Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Er hatte im September 2015 40 Kilogramm Cathinon mit einem Wirkstoffgehalt von 0,09 % Cathinon-Base über den Flughafen München in das Bundesgebiet eingeführt. Nun hatte er gemäß Haftbefehl 60 Tagessätze zu jeweils 40 Euro zu zahlen. Alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Das Geld konnte der Mann nicht selbst aufbringen und rief einen Freund in Dänemark an. Dieser begab sich zur Bundespolizeiinspektion Flensburg und zahlte die geforderten 2.400 Euro ein. So blieb dem Reisenden die Einlieferung ins Gefängnis erspart; er konnte anschließend entlassen werden. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell