Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - unerlaubter Aufenthalt wird teuer

Hamburg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr kam eine 27-jährige serbische Staatsangehörige mit einem Flug aus Belgrad am Hamburg Airport an. Sie wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle von der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass die Frau seit Februar 2021 von der Staatsanwaltschaft Heidelberg per Haftbefehl gesucht wurde. Grund ist ein unerlaubter ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Als Geldstrafe waren 50 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen; hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 77 Euro. Alternativ standen 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Die Reisende konnte die geforderten 577 Euro zahlen. Anschließend wurde ihr die Weiterreise gestattet.

