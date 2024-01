Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer stirbt nach Unfall, Mann nach Streit in Gewahrsam, Auffahrunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Mann nach Streit in Gewahrsam

Kurz vor 23:00 Uhr am Montagabend kam es in der Friedrich-Heyking-Straße zum Streit zwischen einem 19-Jährigen und einem 28-Jährigen. Dabei bedrohte der 19-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer. Laut einem Zeugen hatten beide zuvor offenbar stark dem Alkohol zugesprochen. Der 19-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Obersontheim: Auffahrunfall

Am Montagmittag gegen 15:30 Uhr war ein Einsatzfahrzeug eines Rettungsdienstes auf der L1060 unterwegs. Ein 50 Jahre alter VW-Fahrer erkannte das Rettungsfahrzeug, welches mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs war, bremste sein Fahrzeug ab und wich nach rechts aus. Ein nachfolgender 21-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des 50-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Rosengarten: Fahrradfahrer stirbt nach Unfall

Am Montagabend kurz nach 17:00 Uhr war ein 64-jähriger Radfahrer auf dem den Fuß- und Radweg linksseitig der B 19 von Ottendorf in Richtung Westheim unterwegs. Am Ende der langen Geraden stürzte er mit seinem Fahrrad nach rechts und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn der B 19 auf. Ein entgegenkommender Zeuge konnte seinen PKW gerade noch bremsen und kam kurz vor dem gestürzten Radfahrer zum Stehen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell