Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Autofahrer verlor Bewusstsein

Aalen: (ots)

Backnang: Autos mutwillig beschädigt

Im Seehofweg wurden zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstag 00.30 Uhr neun Pkw mutwillig beschädigt. An den Autos wurde mutmaßlich gegen die Außenspiegel getreten, die dabei Schaden nahmen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf 1500 Euro. Wer im Seehofweg am Montag entsprechende Beobachtungen tätigte und weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Unfall auf Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße ereignete sich am Montag gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Opel-Fahrer verlor mutmaßlich infolge eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto und stieß dort gegen einen parkenden Pkw. Weil der Autofahrer nicht bei Bewusstsein war und sein Fahrzeug sich weiterhin im Fahrmodus befand, drohte der festgefahrene Pkw unkontrolliert weiterzufahren. Zum Abstellen des Motors musste deshalb die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen werden. Der Autofahrer wurde aus dem Auto geborgen, medizinisch versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell