POL-EN: Schwelm: Treckerdemonstration in Schwelm- Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Hattingen (ots) - Am Mittwoch (03.01.2024), in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Droste-Hülshoff-Straße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in einem geringen vierstelligen Wert. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die ...

