Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Einfamilienhaus- Scheibe eingeschlagen

Sprockhövel (ots)

Zwischen dem 31.12.2023, 16:00 Uhr, und dem 02.01.2024, 16:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Langenbruchstraße ein. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zur Beute können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-6000 melden.

