POL-HI: Zwei unbekannte Täter erpressen Geld von Jugendlichem

Hildesheim (ots) - Sarstedt -(jb) Am 27.06.23, in der Zeit von 18:05 Uhr-21.30 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Weberstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf und fuhr hiernach weg, ohne sich um den Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: ...

