Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Barnten- Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferkabeln

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/ Barnten (boe.) Im Zeitraum von Freitag, den 23.06.2023 bis Montag, den 26.06.2023 verschaffen sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zutritt zu einem Baustellengelände in der Landesstraße. Hier entwenden sie ca. 200m Kupferdraht. Im Anschluss entfernen sich die Täter unerkannt. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066/985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell