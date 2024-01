Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Küchenbrand

Aalen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Winnender Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Küchenbrand. Auf dem Herd hatte ein Topf mit heißem Fett Feuer gefangen, woraufhin eine Bewohnerin die Wohnung verließ und die Rettungsdienste alarmierte. Die örltiche Feuerwehr konnte in der Folge das Feuer löschen, wobei doch ein erheblicher Brandschaden in der Küche entstand. Die Wohnung selbst ist wegen den Schäden und Rußniederschläge derzeit nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell