POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden - 2311104

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Freitag, 24. November 2023, gegen 7:30 Uhr wurden zwei zehnjährige Radfahrer auf der Gerresheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 71 in Fahrtrichtung Berliner Straße von einem tiefergelegten, gold-schwarzen Auto, das mit goldenen Felgen bestückt war, touchiert. Der Fahrer (etwa 40 Jahre alt, mit einem dunkelbraunen Vollbart, kurzrasierten Haaren, einem dunklen Hauttyp, bekleidet mit dunkler Kleidung) entfernte sich vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Glücklicherweise blieben beide Kinder unverletzt.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 27. November 2023, wird ein beteiligter Fahrradfahrer (etwa Anfang 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit Drei-Tage-Bart, bekleidet mit dunkler Arbeitskleidung und einer Kapuze) gesucht. Zunächst fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Mazda 5 gegen 22:45 Uhr über die Hülsenstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Hülsenstraße/Westring/Ellerstraße bei grünem Signal der dortigen Ampel auf die Ellerstraße abzubiegen. Gleichzeitig passierte ein Fahrradfahrer aus Richtung Westring kommend die Fußgängerfurt an der Ampel, wodurch es zu einer Kollision mit dem Mazda kam. Der augenscheinlich unverletzte Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

