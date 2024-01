Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen, Unfall unter ALkoholeinfluss

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall beim Überholen

Gegen 18:15 Uhr am Dienstagabend wollte ein 73-jähriger Fahrer eines Ford Ranger auf der L1066 von Winsenweiler in Richtung Gaildorf einen vorausfahrenden 30-Jährigen in einem Mercedes überholen. Dabei übersah der Ford-Fahrer eine entgegenkommende 49-Jährige in einem VW Multivan. Die VW-Fahrerin musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Ford zu verhindern. Während die Fahrzeuge sich passierten kam es zudem zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Mercedes. Dabei entstand Sachschaden.

Oberrot: Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Unfall

Kurz vor 17:00 Uhr am Dienstag war ein 41-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Volvo-Sattelzug bei Oberrot im Bereich der Sägmühle unterwegs. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit einer Betonschutzmauer zusammen, bevor es im Graben landete. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 120.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 41-jährigen LKW-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,16 Promille. Der Mann wurde daher für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Für die Bergung des LKW war ein Spezialkrank notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell