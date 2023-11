Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dieb auf frischer Tat

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 08.11.2023 gegen 17:30 Uhr beobachtete ein 20-jähriger Gartenpächter aus der Kleingartenanlage Straße zum Sportplatz in Zeulenroda-Triebes, wie ein Mann den Zaun eines Gartennachbarn überstieg und vom Grundstück Brennholz entwendete. Darauf angesprochen flüchtete der Täter in seinen eigenen Garten und schloss sich in seiner Gartenlaube ein. Die alarmierte Polizei versuchte den Mann zum Öffnen der Gartenlaube zu überreden, was dieser jedoch nicht tat. Mit einer richterlichen Bestätigung drangen die Beamten in Folge in die Gartenlaube ein, um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung war der mutmaßliche Dieb weiterhin so unkooperativ, dass es zu Widerstandshandlungen kam und er mittels Handfesseln fixiert werden musste. Gegen den 73-jährigen Mann wird nunmehr wegen Diebstahls und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. <BF>

