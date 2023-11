Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch gescheitert

Gera (ots)

Gera. Unbekannte scheiterten beim gewaltsamen Eindringen in eine Tierarztpraxis in der Prof.-Simmel-Str. im Zeitraum von Dienstag (07.11.2023 15:00 Uhr) bis Mittwoch (08.11.2023 13:00 Uhr). Der Eigentümer beklagt nun eine hohen Sachschaden an der Eingangstür zur Praxis. Die Polizei Gera (0365 829-0) hat die Ermittlungen unter der Bezugsnummer 0291948/2023 aufgenommen und sucht nach Zeugen. (PZ)

