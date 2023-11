Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in Schmölln

Altenburg (ots)

Schmölln: Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es gestern Abend (08.11.2023), gegen 18:45 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Schmölln. Polizei und Rettungswagen rückten daraufhin unverzüglich zur Unfallstelle aus. Nach vorliegenden Informationen erfasste ein BMW-Fahrer (23) einer Seniorin (84), welche mit ihrem Rollator die Straße überquerte. Der Pkw war hierbei in Richtung Altenburg unterwegs und kam aus Richtung Ronneburg. In der Folge der Kollision wurde die Fußgängerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Altenburger Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen. Diese dauern weiter an. Die Fahrbahn wurde kurz nach 21:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. (RK)

