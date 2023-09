Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230914-2: Zeugensuche nach Einbruch in Geschäft

Wesseling (ots)

Polizei fahndet nach Verdächtigen in schwarzem Golf

In der Nacht zu Donnerstag (14. September) sind in Wesseling bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt eingebrochen und haben Zigarettenschachteln entwendet. Die Verdächtigen flüchteten laut ersten Erkenntnissen mit einem dunklen Fahrzeug ohne Kennzeichen. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein.

Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um schlanke Männer. Einer trug zur Tatzeit eine grüne Jacke, eine graue Hose und eine weiße Maskierung. Ein weiterer hatte eine blaue Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe an und war blau maskiert. Der dritte Verdächtige trug ebenfalls eine schwarze Jacke und hatte einen weißen Aufdruck auf seiner Maskierung.

Hinweise zu den Flüchtigen und dem möglichen Tatfahrzeug nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0223 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 3.45 Uhr sollen drei Personen die Eingangstür zu dem Verbrauchermarkt an der Berggeiststraße aufgebrochen haben. Laut Zeugenaussagen stiegen die drei Männer anschließend zu einem weiteren Komplizen in einen dunklen Sportwagen und flüchteten in Richtung Brühler Straße.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf und sicherten die Spuren am Tatort. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

