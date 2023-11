LPI-G: Getankt und weggefahren

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom 06.11.2023 zum 07.11.2023 wurde durch unbekannte Täter, der in der Industriestraße, Zeulenroda-Triebes befindliche Fast Food Laden, aufgebrochen und Bargeld entwendet. Dabei drangen die Einbrecher gewaltsam in den Keller und fortfolgend in die Räumlichkeiten des Geschäftes ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Greiz (Tel. 03661 / 6210) mit der Bezugsnummer 0290560/2023 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

