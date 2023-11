LPI-G: Einbruch in Fast Food Laden

Altenburg (ots) - Gößnitz: Einen hohen Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter, als sie sich am vergangenen Wochenende in Gößnitz aufhielten. Denn die Täter beschädigten hier die Schaufensterscheibe einer Gaststätte in der Bahnhofstraße, sodass hoher Sachschaden entstand. An der Sicherheitsglasscheibe entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. In das Gebäude selbst gelangte die Täter nicht. Die ...

mehr