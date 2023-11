Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb schlägt um sich

Altenburg (ots)

Lödla: Polizeibeamte kamen gestern Abend (07.11.2023), kurz nach 18:00 Uhr in der Lödlaer Chausee zum Einsatz und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen einen 32 Jahre alten Mann ein. Dieser wurde kurz zuvor beim Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der genannten Straße erwischt. Der 32-Jährige flüchtete daraufhin auf dem Parkplatz, wo er durch eine Mitarbeiterin und herbeieilende Passanten gestellt werden sollte. Allerdings nahm der Dieb dies zum Anlass um sich zu schlagen. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann schließlich vorläufig fest und verbrachten ihn zur Dienststelle. Sein Beutegut in Form von Lebens- und Genussmittel wurde an den Markt zurückgegeben. Den 32-jährigen Dieb erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

