Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt durch Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 07.11.2024 gegen 13:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte der PI Greiz in Hohenleuben einen PKW BMW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei dem Versuch das Fahrzeug durch Anhaltesignale zu stoppen, beschleunigte der PKW plötzlich und entzog sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle. Die anschließende Verfolgung führte dabei bis nach Zeulenroda-Triebes, wo durch den flüchtenden PKW mehrere Lichtzeichenanlagen, trotz Rotlicht überfahren wurden. Erst in der Ortslage Grüna konnte der BMW aufgrund eines Staus gestoppt werden. Mit dem Ziel ihre Fahrt fortzusetzten kollidierte die 34-jährige Fahrerin mit dem vor Ort befindlichen Streifenwagen. Erst als ihr PKW bei dem Fahrmanöver in einen Seitengraben rutschte, endete die Fahrt, so dass die Frau konnte überwältigt und festgenommen werden konnte. Die anschließende Durchsuchung des Fahrzeugs führte zum Auffinden von einer nicht geringen Menge an Drogen, Bargeld im 4-stelligen Bereich, einem Teleskopschlagstock und einem Einhandmesser. Ebenfalls stand die Fahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die 34-Jährige muss sich nunmehr wegen einer Vielzahl von schweren Delikten verantworten. Die PI Greiz sucht im Zuge der Ermittlungen anch Zeugen bzw. etwaigen Geschädigten Verkehrsteilnehmern, welchen durch das Fahrverhalten der Dame gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (Bezugsnummer 0290943/2023) <BF>

