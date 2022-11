LPI-J: Zigarettenautomat aufgebrochen

Weimar (ots) - Am Freitagabend wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich im Bereich Ehringsdorf in Weimar gerade vier Jugendliche mit einer Axt an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen und diesen versuchen aufzubrechen. Dies misslang jedoch und die Täter flüchteten. Durch die Polizei konnten im Umfeld zwei 15-jährige Täter gestellt werden. Einer der beiden war so stark alkoholisiert, dass er anschließend ins ...

mehr