Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am Freitag, den 09.02., gegen 10:15 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit seinem PKW rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn der Franz-Schöberl-Straße. Währenddessen befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad die Franz-Schöberl-Straße in Richtung Rulandstraße und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem PKW kam. Der 18-Jährige trug Schmerzen an Schienbein und Hüfte davon und an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 250 Euro.

