LPI-G: Junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Gera (ots) - Am Samstag, den 23.12.2023, kam es im Stadtbereich von Gera zu einer Verfolgungsfahrt durch Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Gera. Die Beamten beabsichtigten in der Plauenschen Straße in Gera eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw Skoda Fabia durchzuführen. Als die Beamten das Anhaltesignal des Streifenwagens aktivierten, beschleunigte der Pkw und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. In der ...

mehr