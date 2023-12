Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche am Wochenende im Kreisgebiet - Wer kann Hinweise geben?

Neuss, Korschenbroich, Meerbusch, Grevenbroich, Kaarst (ots)

In Neuss kam es zwischen Donnerstag (30.11.) und Sonntag (03.12.) zu vier versuchten und fünf vollendeten Wohnungseinbrüchen. Dabei entwendeten die Täter hauptsächlich Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck und Bargeld. Tatorte gab es an der Lupinenstraße, der Wahlenstraße, der Straße Am Hohen Weg, der Gillbachstraße, der Erlenstraße, der Bernhard-Letterhaus-Straße, der Cranachstraße, der Preußenstraße und der Klever Straße. Wohnungen und Häuser standen gleichermaßen im Fokus der Einbrecher.

In Korschenbroich kam es in der Zeit von Mittwoch (29.11.) bis Sonntag (03.12.) zu zwei versuchten und vier vollendeten Wohnungseinbrüchen. Die Täter entwendeten dabei hauptsächlich Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck und Bargeld. Die Tatorte lagen an der Peter-Gens-Straße, an der Straße Auf den Kempen, der Bahnhofstraße, der Karl-Arnold-Straße (zwei Einbrüche) und der Maternusstraße. Einer der Täter wurde am Samstagabend (02.12.), gegen kurz nach 19:00 Uhr, an der Straße Auf den Kempen vom Bewohner des Hauses in die Flucht geschlagen. Der Mann hatte verdächtige Geräusche gehört und auf dem Glasdach seines Wintergartens eine dunkel gekleidete Person bemerkt. Der Unbekannte war gerade im Begriff, einen herabgelassenen Rollladen nach oben zu schieben. Als der Bewohner das Licht einschaltete, lief der Einbrecher davon.

In Meerbusch kam es zwischen Donnerstag (30.11.) und Samstag (02.12.) zu einem versuchten und zwei vollendeten Wohnungseinbrüchen. Dabei entwendeten die Täter hauptsächlich Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck und Bargeld. Tatorte gab es in Lank-Latum an der Mühlenstraße (zwei Fälle) und der Allensteiner Straße. Einmal lag die Einstiegsstelle im Erdgeschoss (Versuch) und zweimal im ersten Obergeschoss. In allen Fällen hatten die Täter die Fenster der Doppelhaushälften ins Visier genommen.

In Grevenbroich kam es am Samstag (02.12.), in der Zeit zwischen 17:30 bis 22:30 Uhr, zu einem vollendeten Wohnungseinbruch an der Kolpingstraße. Unbekannte waren durch das aufgehebelte Schlafzimmerfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen haben die Täter Uhren, Schmuck und Bargeld erbeutet.

In Kaarst kam es zwischen Freitag (01.12.), 17:00 Uhr, und Sonntag (03.12.), 12:00 Uhr, zu einem vollendeten Wohnungseinbruch an der Straße Kleine Lange Hecke. Unbekannte waren über das Vordach eines Einfamilienhauses an ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangt und hatten dies aufgehebelt. Im Haus hatten die Täter das Mobiliar durchsucht und den Inhalt von Schubladen und Schränken teilweise über den Boden verstreut. Bei der Tat erbeuteten sie Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die an einem der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell