Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Gohrer Pfarrhaus

Dormagen (ots)

Nach einer abendlichen Feier im Pfarrsaal in Gohr wollte ein Mitarbeiter dort am nächsten Morgen aufräumen - allerdings musste er feststellen, dass die nach der Feier überprüfte und geschlossene Eingangstür offenstand. Der Grund: in der Zeit von Sonntag (3.12.), zwischen 00:25 Uhr und 09:45 Uhr, sind Unbekannte nach ersten Erkenntnissen in das Pfarrhaus an der Straße Kirchplatz gewaltsam eingedrungen. An der Eingangstür zum Gebäude war im Bereich des Schließzylinders eine Hebelmarke sichtbar. Auch die verschlossene Tür zum Pfarrbüro wurde durch Gewalteinwirkung geöffnet. Im gesamten Objekt wurden zahlreiche Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld sowie ein Schlüssel.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell