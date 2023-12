Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt: drei Täter flüchtig-#polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagmittag (01.12.2023) haben drei Männer mehrere Spirituosen aus einem Supermarkt auf der Frankfurter Straße entwendet und sind dann geflüchtet.

Gegen 12 Uhr fielen einer Mitarbeiterin des Supermarktes die drei Täter auf, wie diese sich an der Auslage der alkoholischen Getränke zu schaffen machten. Bei dem Versuch, die Diebe an ihrer Flucht aus dem Geschäft zu hindern, wurden zwei Mitarbeiter von einem der Tatverdächtigen bedroht. Ein weiterer Angestellter wurde am Fililalausgang von einem der Männer zu Boden geschubst und dabei leicht verletzt.

Die drei Täter flüchteten in Richtung der Melanchthonstraße.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

-ca. 40-45 Jahre

-dickere Statur

-trug eine Kappe

Täter 2:

-groß

-braune, längere Haare "Bob Schnitt"

-Pickel

-Umhängetasche

-Jeans

-grauer Pullover

Täter 3:

-groß

-schlank

-ca. 40 Jahre

-Jeans

-blaue Jacke

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Männern machen können sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell