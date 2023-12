POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizei Siegen: Eine verletzte Person nach Streitigkeit - #polsiwi

Siegen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.11.2023) sind Polizei und Feuerwehr um 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Straße "Auf der Schemscheid" in Siegen gerufen worden. Vor Ort war ein mit zwei Personen besetzter PKW gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Die 32- und 33 Jahre alten Männer ...

mehr