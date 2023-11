Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto prallt gegen Brückenpfeiler - Beide Insassen alkoholisiert und verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.11.2023) sind Polizei und Feuerwehr um 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Straße "Auf der Schemscheid" in Siegen gerufen worden.

Vor Ort war ein mit zwei Personen besetzter PKW gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Die 32- und 33 Jahre alten Männer waren augenscheinlich stark alkoholisiert und verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Männer bereits kurze Zeit vorher einen weiteren Verkehrsunfall in der Straße verursacht. Dort beschädigten sie eine Hauswand und setzten ihre Fahrt anschließend in Richtung Achenbacher Straße fort. An der Einmündung zur Friedrich-Friesen-Straße verloren sie die Kontrolle und fuhren geradeaus gegen den Brückenpfeiler.

Die Männer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser. Dort mussten beide aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Beamten den PKW, die Oberbekleidung sowie ein Smartphone sicher.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell