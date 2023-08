LPI-J: Leicht verletzt

Weimar (ots) - In der Zeit vom 31.07.2023, 21:30 Uhr bis zum 01.08.2023, 03:00 Uhr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar insgesamt vier Wildunfälle. In drei Fällen waren es Rehe, die über die Fahrbahn wechselten, in einem Fall ein Dachs. Die Rehe überlebten die Kollision nicht, der Dachs konnte flüchten. An allen beteiligten Pkw entstanden Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

