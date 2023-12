Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bauhof

Kaarst (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag (1.12.), gegen 14 Uhr, und Samstag (2.12.), gegen 08:30 Uhr, in den Holzbüttgener Bauhof an der gleichnamigen Straße "Am Bauhof" eingedrungen. Ein Mitarbeiter hatte am Samstagmorgen die offenstehende Eingangstür sowie den beschädigten aber nicht geöffneten Fahrzeugschlüsselkasten und eine aufgebrochene Zwischentür entdeckt. Die verständigten Polizeibeamten konnten weitere Hebelmarken an Türen und das Fehlen von Arbeitsmaschinen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Unbekannten über einen Zaun geklettert um sich Zugang zum Gelände zu verschaffen. Anschließend wurde die Haupteingangstür des Gebäudes mit einem Brecheisen aufgehebelt.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

