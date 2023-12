Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Adventskranz verursacht Wohnungsbrand

Lucka (ots)

Am Fretagnachmittag kurz nach 17 Uhr kam es zu einem schwerwiegenden Wohnungsbrand in der Pestalozzistraße. Ersten Erkenntnissen nach, hatte ein dortiger Bewohner (73) eine Kerze auf seinem Adventskranz angezündet, wobei jedoch das ganze Gesteck Feuer fing. Das es sich bei Wohnhaus um eine Einrichtung des betreuten Wohnens handelt, konnte der Mieter noch seinen Alarmknopf betätigen und somit einen Notruf bei der Feuerwehrleitstelle auslösen. Als die Einsatzkräfte an der Erdgeschosswohnung eintrafen, stand die Kücke bereits in Flammen. Die Feuerwehr musste den Bewohner, der bereits bewusstlos am Boden lag aus der Wohnung retten und dem Notarzt übergeben. Der Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Trotz der schnellen Löscharbeiten, ist die Wohnung des Mieters vorerst unbewohnbar.

