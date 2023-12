Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gegen Schranke gefahren

Weimar (ots)

Am 03.12.2023 wurde die Polizei vom Wachschutz des Weimar-Atriums in Kenntnis gesetzt, dass vermutlich gegen 10:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Schranke der Einfahrt zur Tiefgarage in der Harry-Graf-Kessler-Straße gefahren ist und diese dadurch komplett ab- getrennt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss uner- laubt vom Unfallort.

