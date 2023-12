Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert mit Kopie

Weimar (ots)

Am 01.12.2023 gegen 15:15 Uhr kontrollierten Beamte der Weimarer Polizei in Ulla den Fahrer eines Pkw VW. Zunächst händigte er den Beamten eine täuschend echt wirkende Kopie seines Führerscheines aus und gab an, dass er immer nur eine Kopie mitführe, damit er das Originaldokument nicht verliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Daraufhin ging es zur Blutent- nahme ins Klinikum. Der Originalführerschein wurde im Anschluss beschlagnahmt. Für die relativ echte Kopie gab es noch eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

