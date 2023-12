LPI-J: Parkplatzkarambolage

Weimar (ots) - Beim Ausparken verlor eine 26-jährige Frau am Samstagmittag bei winterlichen Straßenverhältnissen in Schöndorf die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Rutschen und stieß gegen zwei geparkte Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden diese gegen ein drittes parkendes Auto geschoben. Es entstand Sachschaden an allen ...

mehr