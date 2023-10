Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Morgen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Mittwoch um 08:08 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Straße alarmiert. Hier war es aus ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall zwischen einem Opel und einem Mercedes gekommen. Der Fahrer des Mercedes konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen, die Fahrerin des Opels saß bei Eintreffen der Rettungskräfte noch im Fahrzeug. In Absprache mit dem Notarzt sollte die Patientin schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden. Hierzu wurde ihr ein KED-System angelegt. Für die bessere Zugänglichkeit auf der Fahrerseite wurden die Scharniere der Tür mittels Rettungsschere durchtrennt. Nach der Rettung und Übergabe der Patientin an den Rettungsdienst wurden die auslaufenden Betriebsmittel noch abgestreut. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt. Die zwei verletzen Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Nach der Aufnahme der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen wurde die Fahrbahn noch durch den Stadtbetrieb gereinigt. Der Einsatz konnte nach guten zwei Stunden beendet werden. Während der Dauer der Arbeiten war die Vogelsanger Straße komplett gesperrt.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Stichwort KED-System

Das KED-System (Kendrick Extrication Device, Rettungskorsett, erfunden 1978 von EMS-Legende Rick KENDRICK) dient zur Ruhigstellung sitzender traumatisierter Patienten ohne vitale Bedrohung, die wegen des Verdachts einer Wirbelsäulenverletzung oder Bandscheibenvorfalls immobilisiert werden müssen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell