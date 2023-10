Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden am heutigen Dienstag um 14:03 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Nielandstraße alarmiert. Durch den Angriffstrupp und den Einsatzleiter konnte festgestellt werden, dass ein Melder im Bereich der Werkstatt ausgelöst hatte. Ein Auslösegrund konnte allerdings nicht festgestellt werden, sodass der Einsatz nach 25 Minuten beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell