POL-EL: Neuenhaus - Ford beschädigt

Freren (ots) - Am Freitag kam es an der Grulandstraße in Freren zu einem Vorfall, bei dem eine 17-Jährige verletzt wurde. Die Jugendliche sowie ein 19-Jähriger waren zwischen 22 und 23 Uhr zu Fuß in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Dabei wurde die 17-Jährige vermutlich von einem Luftgewehr oder einer Luftpistole getroffen und leicht verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

