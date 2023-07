Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am 10. Juli kam es am Konrad-Adenauer-Ring in Lingen gegen 8.35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war eine 21-Jährige zu Fuß auf dem dortigen Fuß- und Radweg unterwegs, als ihr Radfahrer entgegenkam. Dieser passierte die junge Frau so eng, dass sie sich erschreckte, zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

