Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots)

Am 5. Oktober kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldenburger Straße. Einem Zeugen war die ausgelöste Alarmanlage an der Tatörtlichkeit aufgefallen, so dass er umgehend die Polizei verständigte. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die bislang unbekannten Täter die Terrassentür des Hauses aufgehebelt hatten, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend wurde das Haus offenbar nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher entwendeten eine Laptoptasche, die sie im Zuge ihrer Flucht im Garten zurückließen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

