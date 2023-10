Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrer verletzt

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Thomätor, in Höhe der Hausnummer 12. Ein 39-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Rennrad den Radweg und beabsichtigte, die Straße Thomätor zu überqueren, um seine Fahrt auf dem Sigefridwall fortzusetzen. Beim Überqueren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes eines 71-jährigen Soesters, der die Straße Thomätor in Richtung Osten befuhr. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert.(dk)

