LPI-J: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Saale-Holzland-Kreis (ots) - An mehreren Fahrzeugen ließen unbekannte Täter am Samstagabend in Kahla ihren Frust aus. Gegen 23:00 Uhr traten die Randalierer in der Töpfergasse die Außenspiegel von insgesamt drei abgestellten Pkw ab. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland (036428-640) zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

