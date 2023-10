Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstag, 05.10.2023 um 17:28 Uhr zu einem Wohnhaus in der Rudolf-Virchow-Straße alarmiert. Hier wurde über eine Hausnotrufzentrale eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die betroffene Tür mittels eines Zweitschlüssels geöffnet werden. Eine Person konnte allerdings nicht angetroffen werden. Während der Aufräumarbeiten erschien die betroffene Person an der Einsatzstelle und gab an, dass es ihr gut gehe. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und der Einsatz nach 35 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell