LPI-SHL: Fehler beim Ausparken - Geschädigte/-r unbekannt

Zella-Mehlis (ots) - Am Samstag kam es zur Mittagszeit zu einem schweren Verkehrsunfall in einer Wohnsiedlung in Zella-Mehlis. Ein 34-Jähriger verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pick-up. Dieser überschlug sich, rammte einen geparkten Kompaktvan und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand ...

