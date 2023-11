Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils auf glatten Straßen; Einbruch in Metzgerei

Reutlingen (ots)

Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr war ein 43-jähriger Linienbus-Lenker auf der Gartenstraße von der Karlstraße herkommend unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Neunjähriger auf einem Roller den rechts neben der Straße verlaufenden Gehweg in gleicher Richtung. Dabei hüpfte der Junge mit dem Roller auf die Fahrbahn, wobei es zur Kollision mit der rechten Front des Omnibusses kam. Dadurch wurde das Kind nach rechts abgewiesen und kam auf der Straße zum Liegen. Der Neunjährige musste vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Pfullingen (RT): Auto überschlagen

Ein Opel Corsa hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 382 überschlagen, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist. Ein 40-Jähriger befuhr gegen 23.15 Uhr die Landesstraße von Pfullingen in Richtung Sonnenbühl, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Opel überschlug sich einmalig und kam schließlich auf den Rädern in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Mann nicht verletzt, jedoch vorsorglich durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jp)

Bad Urach (RT): Glätteunfall

Schneeglatte Fahrbahn und wohl nicht angepasste Geschwindigkeit sind am Dienstagmittag einem Busfahrer zum Verhängnis geworden. Der 25-jährige Fahrer eines Omnibusses befuhr gegen 12.35 Uhr ohne Fahrgäste die L 249 von Sirchingen kommend in Richtung Bad Urach. Im Bereich einer Linkskurve rutschte der Bus auf der glatten Fahrbahn nach rechts in die Leitplanke und verkeilte sich in dieser. Der 25-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der nicht mehr fahrbereite Bus musste abgeschleppt werden, hierfür wurde die Landesstraße für ungefähr 30 Minuten voll gesperrt. An dem Bus entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ts)

Bad Urach (RT): Fahrzeug zur Seite gekippt

Eine Pkw-Lenkerin musste am Dienstagmittag von der Feuerwehr aus ihrem verunglückten Fahrzeug befreit werden. Die 81-jährige VW-Lenkerin war kurz nach zwölf Uhr mit ihrem Golf auf der K 6706 bei Wittlingen unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Straße ab, prallte gegen den dortigen Hang und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Feuerwehr musste das Dach abtrennen, um die Seniorin aus ihrem Golf zu befreien. Mit Verletzungen bislang unbekanntes Ausmaßes wurde sie nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Fahrerin sowie der Bergung des Fahrzeugs musste die Steige streckenweise gesperrt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): In Metzgerei eingebrochen

In eine Metzgerei in der Tübinger Innenstadt sind Unbekannte am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Kurz vor sechs Uhr drangen die Einbrecher über einen Seiteneingang mit brachialer Gewalt in die Räume ein und machten sich nachfolgend an der Kasse zu schaffen. Dabei wurden sie vom Inhaber ertappt und ergriffen derzeitigen Ermittlungen zufolge, vermutlich ohne Beute die Flucht. Von den beiden Kriminellen ist lediglich bekannt, dass sie dunkel gekleidet waren. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro sowie ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag zwischen den Stadtteilen Eckenweiler und Ergenzingen ereignet hat. Der 81-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 16.20 Uhr den Pater-Kentenich-Weg und bog nach links auf die K 6945 in Richtung Ergenzingen ab. Hierbei übersah der 81-Jährige die aus seiner Sicht von links kommende vorfahrtsberechtigte Daimler-Benz C-Klasse eines 35-Jährigen, weshalb es in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der VW des 81-Jährigen musste abgeschleppt werden. (ts)

Straßberg (ZAK) / Winterlingen (ZAK): Witterungsbedingte Unfälle

Erheblicher Sachschaden ist bei zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen am Dienstagabend entstanden. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Hyundai-Lenker die Burgstraße in Straßberg in Richtung Ebinger Straße. Auf Höhe der Brückenstraße kam der Fahrer mit seinem Wagen auf der leicht abschüssigen, schneebedeckten und vereisten Straße ins Rutschen. Hierbei geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Mercedes-Benz Vito eines 42 Jahre alten Mannes. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Pkw des Unfallverursachers noch Sommerbereifung montiert war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Etwa eine halbe Stunde später ereignete sich in der Winterlinger Lindenstraße der zweite Unfall. Ein 30-Jähriger war mit einem Seat in Richtung Sigmaringer Straße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Wagen auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der linken Seite gegen den VW Golf einer entgegenkommenden, 53 Jahre alten Frau. Glücklicherweise waren sämtliche Beteiligten ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen wird auf 27.000 Euro geschätzt. (ms)

