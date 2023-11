Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Asylunterkunft

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Brand in Asylunterkunft

Ein Brand in einer Asylunterkunft in der Charlottenstraße hat am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 16.55 Uhr ist der Rettungsleitstelle in Esslingen ein Brand in der dortigen Unterkunft gemeldet worden. Die Feuerwehr, die sich insgesamt mit 15 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften vor Ort befand, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Bewohner brachten sich selbstständig in Sicherheit. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die stark verrauchten Wohnungen sind beim aktuellen Stand nicht mehr bewohnbar, weshalb mehrere Personen von der Stadt Kirchheim anderweitig untergebracht wurden. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

