Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), WIESENSTRASSE, (BAUMARKT), Mittwoch, der 01.11.2023, zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr. Ein 28 jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Einfahrt zu einem Baumarkt. Da er nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete, musste ein 74 jähriger PKW Fahrer, aus einem Uslarer Ortsteil, nach links ausweichen und kollidierte mit einer sich dort befindenden Mauer. Am PKW des 74 jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

