POL-NOM: Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Zwinger, Donnerstag, 02.11.2023, 10.30 Uhr NORTHEIM (mil) Ein 78-jähriger Einbecker parkte am Donnerstagvormittag seinen Pkw am seitlichen Straßenrand in der Straße "Zwinger" ab. In dem Tatzeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr wurde der Pkw durch einen anderen Verkehrsteilnehmer (vermtl.Kfz/ Pkw) beschädigt. Der unbekannte Unfallverursachende entfernte sich anschließend von der ...

mehr