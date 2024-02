Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos in Gummersbach und Bergneustadt aufgebrochen

Gummersbach / Bergneustadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18. Februar) beobachtete ein Zeuge gegen 04.15 Uhr eine männliche Person, die auf einem Schotterparkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus in der Bernberger Straße in Gummersbach-Niederseßmar herumschlich und sich an einem abgestellten Kia zu schaffen machte. Als der Zeuge den Mann ansprach, flüchtete dieser. Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine dunkle Stimme und trug schwarze Kleidung sowie weiße Schuhe. Etwa eine Stunde später hörte derselbe Zeuge Hundebellen. Als er daraufhin zum Parkplatz ging, stellte er fest, dass die Seitenscheibe eines grauen Daimler eingeschlagen war. Beute hatten die Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht gemacht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17./18. Februar) schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Autos in Niederseßmar ein. Zwischen 22 Uhr und 9 Uhr entwendeten Diebe eine Geldbörse aus einem Dacia, der in der Karhellstraße parkte. Im Eschenweg stahlen Unbekannte eine Uhr aus einem abgestellten Auto. Auch einen unverschlossenen Fiat im Eschenweg durchwühlten die Täter, konnten aber hier keine Beute machen. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15./16. Februar) hatten Unbekannte zwischen 20 Uhr und 7 Uhr im Lärchenweg in Niederseßmar die Scheibe eines Audi eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Auto gestohlen. Im Eichenweg in Niederseßmar entwendeten Unbekannte in derselben Nacht zwischen 23.50 Uhr und 7.30 Uhr eine Umhängetasche samt Portemonnaie aus einem VW. Eine Handtasche war auch die Beute von Dieben, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit zwischen 21 Uhr und 7 Uhr bei einem im Schützenweg geparkten Toyota die Scheibe einschlugen.

In der Othestraße in Bergneustadt brachen Diebe zwischen 15 Uhr am Freitag (16. Februar) und 12.30 Uhr am Samstag in drei Autos ein und erbeuteten dabei eine Geldbörse, eine Ledertasche sowie einen Laptop. In der Nordstraße schlugen Diebe zwischen 1 Uhr morgens und 13 Uhr am 17. Februar eine Autoscheibe ein und stahlen eine Geldbörse.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

